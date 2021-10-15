ورش عمل ومحاضرات "الجونة السينمائي" في الدورة الخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

يستعد جسر الجونة السينمائي للترحيب بضيوفه في دورته الخامسة. ويفتح المجال لصانعي الأفلام العرب ونظرائهم الدوليين لمشاركة أفكارهم والتفاعل مع طيف واسع من المواضيع المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية لصناعة السينما. يقدم جسر الجونة السينمائي هذا العام: موائد حوار مستديرة وورشًا للعمل ومحاضرات وحلقات نقاش لعدد من محترفي وخبراء صناعة السينما. يتضمن البرنامج هذا العام:

حلقات نقاشية:

1. السينما كأداة للتغيير المجتمعي

هل يمكن لصناعة الأفلام غير الروائية أن تكون حقًا قوة للتغيير؟ هل يمكن للسينما أن تكون عدسة لاستكشاف النشاطية الاجتماعية وتعزيزها على حد سواء؟ خلال هذه الحلقة يتم الحديث عن دور السينما في النقاشات العامة، والأفلام كمجازات عن القضايا العامة، وكيف يمكن للفيلم أن يكون عاملًا للتغيير من خلال رفع الوعي المجتمعي عبر الحدود.

2. التوزيع: المبادئ الأساسية لصناع السينما الشباب

يدرك العديد من صانعي الأفلام أن إنتاج أفلامهم ليست أكبر عقبة يواجهونها. التحدي هو التوزيع بعد صنع فيلمهم. هذه الحلقة ستغطي الاستراتيجية وكيف ومتى يمكن التواصل مع الموزع، وما يفعله وكلاء المبيعات، والتوزيع الذاتي.

3. تصوير مصر القديمة في السينما

في محاولة لجذب انتباه صناع السينما العالميين إلى مصر القديمة، سوف تستكشف الحلقة "تصوير مصر القديمة في السينما" هذا الموضوع الذي قلما يتعرض له صناع الأفلام رغم ثرائه الشديد. تشمل حلقة النقاش صناع سينما مرموقين وعلماء مصريات، الذين يجتمعون لإثارة تساؤلات حول كيفية تصوير مصر القديمة في السينما.

1. حوار مع زبيجنيف زاماجوسكي

في هذا الحوار سيتحدث زبيجنيف زاماجوسكي، الممثل السينمائي والمسرحي الشهير، عن تجربته في العمل مع المخرج كريستوف كيشلوفسكي على فيلم "ثلاثية الألوان: أبيض". المحاضرة هي جزء من معرض كيشلوفسكي الاستعادي الذي سيقام خلال الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

2. دليل نتفليكس لمرحلة ما بعد الإنتاج: محاضرة مقدمة من كريم بطرس غالي وفرانك بيازا (افتراضيًا)

مرحلة ما بعد الإنتاج هي الخطوة الأخيرة في نقل القصة من السيناريو إلى الشاشة - مزيج من الصور والصوت يغذي القصة ويغمر الجمهور ويثير المشاعر. سواء كان ذلك يتعلق ببناء التشويق في فيلم رعب، أو إثارة التوتر في فيلم حركة، أو خلق تسلسلات مضحكة في فيلم كوميدي، فإن سحر ما بعد الإنتاج لا يمكن إنكاره.

سيتولى الثنائي كريم بطرس غالي وفرانك بيازا، وهما من خبراء ما بعد الإنتاج الرائدين في نتفليكس، مناقشة خطوات وضع الميزانية، وبناء فريق ما بعد الإنتاج المثالي لمشروعك. كما أنهما سيلقيان نظرة فاحصة على بعض المآزق الشائعة في مرحلة ما بعد الإنتاج وكيفية تجنبها. إلى جانب ذلك، سيتم إلقاء نظرة على بعض الأعمال المثيرة التي تنتجها نتفليكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

3. محاضرة لستيفان جرامبارت حول سرد القصص التفاعلية - بالتعاون مع جامعة رايرسون بالقاهرة.

سيستخدم ستيفان جرامبارت دراسات حالة من حياته المهنية التي حاز فيها على جائزة إيمي في وسائل الإعلام الرقمية، لاستكشاف كيفية التكيف مع سرد القصص غير الخطية.

ورش العمل:

1. ورشة عمل تصميم الأزياء بإدارة ديبورا لانديس وريم العدل: مُقدمة من السفارة الأمريكية ومدرسة السينما بجيزويت الإسكندرية

يستضيف مهرجان الجونة السينمائي ورشة عمل لتصميم الأزياء السينمائية، مخصصة لمصممي الأزياء المصريين في منتصف مسيرتهم المهنية. بدعم من السفارة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مدرسة السينما بالجيزويت في الإسكندرية. يتنوع محتوى ورشة العمل بين التجربة لمصممة الأزياء الأمريكية الشهيرة والأستاذة الجامعية ديبورا لانديس، والخبرة العملية العميقة في الأسواق المصرية والعربية من ريم العدل.