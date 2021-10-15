تفاصيل الأعمال المتنافسة في منطلق الجونة السينمائي بالدورة الخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

استقبل منطلق الجونة السينمائي في دورته الخامسة طلبات تقديم من جميع أنحاء العالم العربي. تمت مراجعة هذه الطلبات من قِبل لجنة من السينمائيين المتخصصين، واختيار 13 مشروعًا في مرحلة التطوير (8 مشاريع روائية و5 مشاريع وثائقية طويلة)، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج (فيلمين روائيين، و4 أفلام وثائقية طويلة) إضافة إلى مشروع ضيف في مرحلة ما بعد الإنتاج بناءً على المحتوى والرؤية الفنية وإمكانية التنفيذ المالية، كما أثنت اللجنة على المستوى المميز للمشاريع المُقدمة للمنطلق.

وتُمثل المشاريع والأفلام 7 بلدان عربية، وهي:

المشاريع المُرشحة لمرحلة التطوير:

المشاريع الروائية:

- ربع يوم خميس في الجزائر العاصمة - صوفيا جامه (فرنسا).

- أجورا - علاء الدين سليم (تونس).

- عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن - مراد مصطفى (مصر).

- محبون سعداء - هشام العسري (المغرب، فرنسا).

-كولونيا - محمد صيام (مصر).

- البصير - علي طوفان الفتلاوي (العراق، سويسرا).

- حتى يتنفس البحر - زين دريعي (الأردن، السويد، كندا).

- حشيشستان - سعيد زاغة (فلسطين، الأردن).

المشاريع الوثائقية:

- أغنية للصيف والشتاء - طلال دركي وعلي وجيه (سوريا، الدنمارك، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا).

- خمسين متر - يمنى خطاب (مصر).

- أبي قتل بورقيبة - فاطمة رياحي (تونس).

- البحث عن ودي - سارة الشاذلي (مصر).

- نساء حياتي - زهراء غندور (العراق، سويسرا).

الأفلام المُرشحة لمرحلة ما بعد الإنتاج:

الأفلام الروائية:

جنائن معلقة - أحمد ياسين الدراجي (العراق، المملكة المتحدة، فلسطين).

- هايش مايش - هشام العسري (المغرب).

الأفلام الوثائقية:

- أبو زعبل 89 - بسام مرتضى (مصر، ألمانيا)

- خط فاصل - رين رزوق (لبنان).

- لا شيء عن أمي - سالم طرابلسي، لطيفة دغري (تونس).

- تلك الأشجار الغريبة - هند شوفاني (فلسطين).

مشروع ضيف مشارك في مرحلة ما بعد الإنتاج:

الفيلم الروائي:

- طعم الكرموس - أريج سحيري (تونس، سويسرا، فرنسا).

سيقدم المخرجون والمنتجون مشاريعهم وأفلامهم إلى منتجين ومؤسسات مانحة وموزعين وبائعي أفلام ومبرمجي مهرجانات، للحصول على استشارتهم الفنية. إضافة إلى ذلك، تُعقد لقاءات فردية بين صناع الأفلام وخبراء الصناعة والمستشارين لتطوير السيناريوهات أو النسخ غير المُكتملة للأفلام وتعزيز فرص التعاون الإقليمي والدولي. تتنافس المشاريع والأفلام على الجوائز التي تمنحها لجنة مشكلة من خبراء الصناعة.

يحصل المشروع الفائز في مرحلة التطوير والفيلم الفائز في مرحلة ما بعد الإنتاج على شهادة منصة الجونة السينمائية، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لكل واحد منهما. تُقدم بعض الجوائز الإضافية العينية والمالية، من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية.