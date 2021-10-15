جيميناي أفريقيا تعلن المشاركين في مسابقة سينماتك الإقليمية بمهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

كشفت جيميناي أفريقيا بالتعاون مع مركز السينما العربية، عن أسماء الشركات المشاركة في مسابقة سينماتك المقامة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في مقر الجامعة الألمانية بالجونة يوم الجمعة 15 أكتوبر.

وتضم قائمة المشاركين شركات ناشئة. المسابقة تهدف إلى اكتشاف شركات ريادة الأعمال التي تملك حلول تكنولوجية لتسهيل عملية صناعة السينما وتطويرها، ومن المقرر أن تعرض الشركات أفكارها أمام لجنة من أبرز صناع السينما في مصر لمدة 3 دقائق فيما ستطرح لجنة التحكيم أسئلتها بعد العرض لمدة دقيقتين وسيتم تحديد الفائزين بناءً على أعلى تقييم حصلوا عليه من اللجنة.

وتضم لجنة تحكيم المشروعات عدلي توما الرئيس التنفيذي لشركة جيميناي أفريقيا والمؤسس لمسار سينماتك في مصر والعالم وأنسي ساويرس شريك مؤسس وعضو منتدب لـشركة إتش أو إف كابيتال والفنانة صبا مبارك والمنتجة شاهيناز العقاد Lagoonie Film Production والفنانة أمينة خليل والمخرج رامي رزق الله.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان تنظيم جيميناي أفريقيا حفل توقيع شراكة مع حرم الجونة الجامعي لتطوير محتوي برامج ريادة الأعمال الخاصة بإدخال مسار السينماتك.