بالصور| محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا على هامش "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

أطل الفنان محمد رمضان على حضور الحفل الذي أقيم عقب انتهاء مراسم افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وأحياه بمجموعة من أشهر أغانيه.

محمد رمضان قدم فقرة استعراضية على المسرح أمام الحضور، عقب انتهاء الافتتاح، مقدما أغاني "إنساي"، "مافيا"، "نمبر وان"، "ثابت"، و"جو البنات" التي قدمها ضمن فقرات الافتتاح.

ووجه رمضان الشكر للمهندس نجيب ساويرس وللقائمين على المهرجان، مؤكدا أنهم يدعمون صناعة الفن، وتحدث مثنيا على تفاعل الجمهور معه "كان يوم طويل بس أنا شايف طاقة كبيرة".

شهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم "أحمد السقا الذي تم منحه نجمة الجونة للإنجاز الإبداعي، يسرا، منى زكي، سمية الخشاب، ريهام عبدالغفور، هند صبري، هنا شيحة، مي سليم، ميس حمدان، ودانا حمدان، ليلى علوي، نيقولا معوض، أحمد حاتم، مايان السيد، تارا عماد، منة شلبي، صبا مبارك.

محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "موسى" إخراج محمد سلامة، بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر.