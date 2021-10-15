نجلاء بدر تتفوق على رانيا يوسف بجرأة اطلالتها في مهرجان الجونة.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:49 صباحاً - فاجأت الفنانة المصرية نجلاء بدر الجمهور بإطلالتها على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس.

واختارت بدر فستانًا أسود اللون بفتحة عالية من منطقة الساق، أما منطقة الصدر فقد تم تغطيتها بقطعة قماش من الفستان نفسه، وأطلت برفقة زوجها على السجادة الحمراء.

وأثارت صور الفنانة المصرية ردود فعل واسعة بين المتابعين فور تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أغلب المعلقين إن نجلاء بدر قد فاجأتهم بالستايل الذي اختارته للظهور على السجادة الحمراء.

وقال آخرون إنهم كانوا يترقبون إطلالة الفنانتين رانيا يوسف وسمية الخشاب في المهرجان، لكنهم لم يتوقعوا أن تطل عليهم نجلاء بدر بهذا الفستان، فيما رآها متابعون بأنها الإطلالة الأجرأ في الجونة السينمائي.

كما اثارت اطلالة نجلاء بدر موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي:

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