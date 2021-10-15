شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: مهرجان الجونة يدعم السياحة ويقام حبا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد رمضان على مسرح حفل الأفتر بارتى بعد حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة، إن هذا المهرجان لا يوقفه عائق، وأنه يقام حبا في مصر ودعما للسياحة، موجها الشكر للمهندس نجيب ساويرس والقائمين على المهرجان.

وقدم النجم محمد رمضان عددا من الأغاني في حفل الأفتر بارتي بمهرجان الجونة، وذلك بعد افتتاح الدورة الخامسة من عمر المهرجان، منها "بم بم" و"نمبر وان" و"على الله" و"يا حبيبي"، كما غنى أغنية "مافيا" و"ثابت" و"انساي"، وصعد المهندس نجيب ساويرس للمسرح لتحية رمضان.

وفي سياق متصل أهدت النجمة بشرى، رئيس العمليات والشريك المؤسس لمهرجان الجونة، النجم محمد رمضان بوكيه ورد بعد تقديمه أغنية المهرجان، وعلق محمد رمضان: "الصلح خير".

وغنى النجم محمد رمضان في نهاية حفل الافتتاخ أغنية "جو البنات" الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائى على مسرح حفل افتتاح المهرجان بمشاركة نجمى المغرب رضوان ونعمان بلعياشي، مع فرقة استعراضات راقصة.

وطرح محمد رمضان أغنية "جو البنات" الذى يقدمها بمشاركة نجمى المغرب ريدوان ونعمان بلعياشي، أول أمس الأربعاء على جميع منصات الأغنية السمعية، على أن يتم طرح الكليب على موقع يوتيوب خلال الساعات المقبلة.

وتواجد فى حفل الافتتاح المهندس حسام صالح، المدير التنفيذى للمتحدة للخدمات الإعلامية، المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، بشرى وزوجها، المخرج أمير رمسيس، انتشال التميمى، عمرو منسى، أمل المصرى المنسق العام لمهرجان الجونة، أحمد السقا وزوجته مها الصغير وابنه ياسين وابنته نادية، ويسرا، صبا مبارك، شيرين رضا، نجلاء بدر وزوجها.