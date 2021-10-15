شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب: كلمتى بمهرجان الجونة كانت فرصة لأعبر عن مشاعرى تجاه الراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان القدير سيد رجب، على ظهوره على مسرح حفل الافتتاح ليحيي الراحلين مع مقاطع وصور لهم من أبرز أعمالهم ومشاهد تكريم لشخصيات رحلت عن عالمنا هذا العام، فيما أسماه "بالحدوتة"، قائلاً: "الحدوتة وجعتني وأنا بقرأها قبل ما ألقيها.. ولقيتها فرصة كبيرة للتعبير عن مشاعري عن الراحلين وأنا مابعرفش أعبر على التواصل الاجتماعي عن مشاعري".

وقال، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي فى سهرة خاصة على شاشة "ON" بمناسبة فعاليات مهرجان الجونة في دورته الخامسة: "كنت سعيد ومبسوط لأنها فرصة للتعبير عن مشاعري".

من جانبها ذكرت الفنانة إلهام شاهين، أنها تشعر بالحزن والاشتياق تجاه كل كبار النجوم الذين رحلوا هذا العام، قائلة: "بس يمكن بشكل خاص هم أخر من توفوا وهما الفنان الكبير سمير غانم ودلال عبد العزيز لأن وفاتهما حدثت بشكل درامي، وكنت عارفة أن كورونا بتصيب كبار السن بتأثر جامد وكنت خايفة على سمير غانم في البداية لكني توقعت وفاته".

فيما قالت الفنانة هالة صدقي، إنه العام الجاري شهد رحيل كبار النجوم وحزنت عليهم جميعا، وأكثر من بكت عليه هو الفنان سمير غانم، قائلة: "بكيت عليه أوي لأنه مش بس قيمة فنية - رغم أن الراحل عزت العلايلي صديقي أكتر منه - لكن الأستاذ سمير غانم لدينا ذكريات بأعماله وحسيت برحيله أن ذكرياتي ماتت فاتوجعت".

وعلقت الفنانة درة، قائلة: "كنت أعرف سمير غانم ودلال عبد العزيز بسبب قربي من ابنتيه إيمي ودينا.. لكن مافيش حد في مصر أو خارجها مايعرفش الثنائي.. أنا تربيت على فوازيره وأعمال سمير غانم مترسخة في وجدان كل عربي".