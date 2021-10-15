شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يعرض مسرحية "أبو العربى" في موسم الرياض مطلع نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الذى حققه النجم هانى رمزى خلال عرضة لمسرحيته " أبو العربى" في جدة خلال الأيام الماضية، تعاقد أيضا لعرض المسرحية في موسم الرياض مطلع نوفمبر المقبل.

مسرحية "أبو العربى" أعادت هانى رمزى إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عامًا عن آخر مسرحية شارك فيها "كده أوكيه" عام 2003، ويشارك فى بطولة العرض المسرحى بجانب هانى رمزى كل من الفنانون داليا البحيرى وحجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز، والمسرحية من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

يذكر أن النجم هانى رمزى قد أكد فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن مسرحية "أبو العربى" التي عرضها مؤخرًا على أحد مسارح مدينة نصر ليس لها علاقة بفيلم "أبو العربى" الذى قدمه فى السينما وحقق نجاحا كبيرا، مشيرًا إلى أن المسرحية تحمل عددًا من المفاجآت الكوميدية وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

بينما كشف رمزى، عن سبب تأجيل فيلمه "نيزك الدكرورى" قائلا في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: الفيلم يتطلب مبالغ ضخمة وجرافيك عالى جدا، ومن الصعب تنفيذه الفترة الحالية، مضيفا أن الفيلم يتحدث عن الفضاء ومايدور بداخله وذلك فى إطار كوميدى.