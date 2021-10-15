شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا عن تكريمه بـ"الجونة": العداد رجع زيرو وبسأل نفسى ماذا بعد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد السقا، الحائز على جائزة الإبداع في مهرجان "الجونة" السينمائي في دورته الخامسة، إن الجائزة عن مجمل أعماله، مضيفًا: "حسيت إحساس النهاردة وأنا طالع على المسرح بإرتباك لم أشعر به منذ أن كنت طالباً في الأكاديمية، كنت حاسس إني عرقان ورجلي بتخبط في بعض".

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول أن الجائزة تشعره بتقدم السن رد السقا قائلاً: "بالعكس العداد رجع زيرو كأني هبدأ من أول وجديد".

وقال خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي فى سهرة خاصة على شاشة "ON" بمناسبة فعاليات مهرجان الجونة في دورته الخامسة: "كنت خايف وحاسس بمسؤولية كبيرة جداً تجاه هذا التشريف لما لقيت أستاذتي واقفين يصفقوا لي، ده كتير عليا جدا".

من جانبها قالت هند صبري، التي ألقت المقدمة قبيل منح السقا الجائزة: "إحنا اشتغلنا ثلاثة أفلام تعتبر قليل وكتير بالنسبة لجيلنا وسواء إبراهيم الأبيض أو الجزيرة 1 و2 هي أعمال ملحمية وراسخة في أذهان وعقول الناس.. وأحمد السقا الوحيد ضمن اتنين تلاتة اللي دخلوا بيتي وأكتر واحد بكلمه لما بواجه أي حاجة حتى لو مشاكل والوحيد الي ممكن اتصل بيه الساعة 3 الفجر".

واستكمل السقا رداً على سؤال "الحديدي" عن صنعه لجيل كامل وصنعه لأفلام أكشن حديثة، قائلاً: "أول فيلم عملته كان شورت وفانلة وكاب وكان لايت كوميدي ثم أفريكانو، وهو بمثابة أفلام ديزني..الأكشن قدرة ربنا إديهالي ومع الوقت قلبي جمد".