رانيا يوسف تخطف الانظار في افتتاح مهرجان الجونة.. فكيف أطلت؟

كتب امير فتحي في الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:46 صباحاً - خطفت الفنانة المصرية رانيا يوسف الأنظار خلال استعراض إطلالتها على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة التي انطلقت مساء الخميس.

وأطلت رانيا على السجادة الحمراء بفستان من اللون الكحلي بقصة الكتف واحد وفتحة من منطقة الساق، واعتمدت تسريحة شعر المبلول.

وجذبت الفنانة المصرية عدسات المصورين بفستانها وتسريحة شعرها الجديدة والملائمة لملامح وجهها وفق المعلقين.

وتواجدت على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة مجموعة كبيرة من نجمات الوطن العربي نذكر منهن سمية الخشاب ومنى زكي ودرة وهنا شيحة وميس حمدان وأروى جودة، ونسرين طافش، وبشرى، ومايا دياب، وريهام عبد الغفور، ونجلاء بدر، وصبا مبارك وغيرهن.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الخميس، بمشاركة نحو 80 فيلما وبحضور قرابة الألف ضيف من أنحاء العالم مع فرض إجراءات احترازية محكمة.