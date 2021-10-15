شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس عن منتقدى فساتين مهرجان الجونة: "الناس دى بتصعب عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المهندس نجيب ساويرس، على الانتقادات التي يوجهها البعض لمهرجان الجونة، والإدعاء بأنه مهرجان عبارة عن "استعراض للفساتين"، قائلاً: "الناس دي بتصعب عليا.. دي ناس عايشة في القرون الوسطى.. ومش عايزة تشوف جمال ولا تتقدم".

وقال خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي فى سهرة خاصة على شاشة "ON" بمناسبة فعاليات مهرجان الجونة في دورته الخامسة: "بالعكس أنا غياظ وبشوف كل ماحنا بنتقدم وبنوري للعالم إبداعنا وثقافتنا وحريتنا بيفضلوا يتململوا في مكانهم وإن شاء الله يموتوا بغيظهم".