شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى عن حكاية "بالورقة والقلم": تكشف العلاقة القريبة ما بين الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة يسرا اللوزى بطلة حكاية "بالورقة والقلم" من مسلسل "إلا أنا": "المسلسل له صدى قوى وبيقدم شخصيات من المجتمع، ومتوقعتش النجاح الكبير ده.. وشخصيتى ليلى بالمسلسل، وتملى الست ضحية على السوشيال ميديا، ولكن المسلسل بيوضح الأب اللى عرف يربى بنته إزاى، وصورى اللى انتشرت كانت فى حنة مع بنات ومغلقة، وهددها بيها، ولكن والدى كان بيحافظ على عادات وتقاليد".

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: "سعيدة بكل حاجة بالورقة والقلم.. وحياتنا الأسرية كلها لو فيها لوجستيات وبتبوظ نوع المتعة فى الحياة"، لافتة: "شخصية نوارة فى مسلسل خط الإيد شدنى الدور وكنت حامل وقتها وكانت ضيفة شرف ولكن كان دورا مؤثرا.. والستات شايلين حمل كبير جوا وبرا البيت وساعات الرجالة مش بتقدر ده".

وتابع: "شاركت فى مسلسل بين السما والأرض فى فترة كورونا، والتجربة كانت حلوة جدا.. المخرج عمل لينا بروفات من غير كاميرات عشان ناخد على الأسانسير لمدة يومين.. والنهايات السعيدة حاليا مبقتش مطلوبة فى المسلسلات".

وقال الفنان على الطيب، خلال الحوار، عن حكاية "بالورقة والقلم" من مسلسل "إلا أنا": "جسد شخصية هشام الطيب ولكن الأهل مهتمش بيه ومعاه جهاز كمبيوتر واستغلة استغلال خطأ فى تهكير الأجهزة وتنصت على خطيبتى، وبدأ الموضوع يكبر واتعامل مع كل الناس على كده.. والسوشيال ميديا مش معيار حاليا".

وفى نفس الحوار، قال الفنان نور محمود عن دوره فى حكاية "بالورقة والقلم" من مسلسل "إلا أنا": "جسدت دور يوسف الشخص الطيب وبيقدم العون للناس الأقرب منه".