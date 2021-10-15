شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تهدى محمد رمضان بوكيه ورد على مسرح الجونة.. ورمضان يعلق: الصلح خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدت النجمة بشرى، رئيس العمليات والشريك المؤسس لمهرجان الجونة، النجم محمد رمضان بوكيه ورد بعد تقديمه أغنية المهرجان، وعلق محمد رمضان: "الصلح خير".

وغنى النجم محمد رمضان أغنية "جو البنات" الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائى على مسرح حفل افتتاح المهرجان بمشاركة نجمى المغرب ريدوان ونعمان بلعياشي، مع فرقة استعراضات راقصة.

وطرح محمد رمضان أغنية "جو البنات" الذى يقدمها بمشاركة نجمى المغرب ريدوان ونعمان بلعياشي، أمس الأربعاء على جميع منصات الأغنية السمعية، على أن يتم طرح الكليب على موقع يوتيوب خلال الساعات المقبلة.

وتواجد فى حفل الافتتاح المهندس حسام صالح، المدير التنفيذى للمتحدة للخدمات الإعلامية، المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، بشرى وزوجها، المخرج أمير رمسيس، انتشال التميمى، عمرو منسى، أمل المصرى المنسق العام لمهرجان الجونة، أحمد السقا وزوجته مها الصغير وابنه ياسين وابنته نادية، ويسرا، صبا مبارك، شيرين رضا، نجلاء بدر وزوجها.

وحضر أيضاً خالد سليم وزوجته خيرية على، ريهام عبد الغفور، ندا موسى، أجمد مجدى، جالا هشام، أسماء جلال، المخرجة ايناس الدغيدى، أشرف زكى وزوجته روجينا، منى زكى، منة شلبى، الفنان اللبنانى مسارى، درة، شريف منير، مى سليم، ميس حمدان، جمال سليمان، لبلبة، باسل الخياط، آسر ياسين وزوجته، ياسمين صبرى، محمد فراج وزوجته بسنت شوقى، ليلى علوى.