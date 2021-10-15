شكرا لقرائتكم خبر عن مها الصغير تحتفل بتكريم أحمد السقا بفيديو تذكارى على السجادة الحمراء بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الإعلامية مها الصغير بتكريم زوجها النجم أحمد السقا في مهرجان الجونة السينمائي بدروته الخامسة ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، ونشرت مها الصغير فيديو على حسابه بموقع "إنستجرام"، وتظهر فيه مع أحمد السقا وهما يلتقطان الصور التذكارية على ريد كاربت مهرجان الجونة، ثم دخلت الفنانة رانيا يوسف ليتبادلوا الترحيب.

وعبرت الإعلامية مها الصغير عن سعادتها خلال المشاركة في مهرجان الجونة هذا العام، وقالت: "الليلة هي احتفال مزدوج بالنسبة لنا! افتتاح الدورة الخامسة الرسمية لمهرجان الجونة فيلم وليلة خاصة تكريما لزوجي أحمد السقا".



مها الصغير مع السقا



احمد السقا ومها الصغير

ومنح مهرجان الجونة السينمائي في دروته الخامسة جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم أحمد السقا، وقدمتها له النجمة هند صبري، ومن جانبه قال السقا: "مكسوف جدا وعرقان جدا"، موجها الشكر لإدارة ومنظمي المهرجان على تشريفه بهذا التكريم، على حد وصفه.

وأضاف السقا قائلا: "كان هناك شلة أصحاب تربوا على حب السينما وحلموا يبقوا على الشاشة الكبيرة وكان حلم مستحيل وأقصى حلم ليهم مشهدين، وفى أواخر التسعينيات قدموا إسماعيلية رايح جاى، وصعيدي في الجامعة الأمريكية، وحصل طفرة على مستوى التكنولوجيا والمعدات ودور العرض وأصبحت الإيرادات تقاس بالملايين".

وأهدى السقا الجائزة للنجم الراحل سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، وأهداها أيضا للراحل أنسي ساويرس وأولاده نجيب وسميح ونصيف، مؤكدا أن عودة مكان الحفل لما كان عليه بعد الحريق معجزة، وأهدى الجائزة إلى والده صلاح السقا، قائلا: "والدى عملني أن السيرة أطول من العمر وقبل وفاته سألني بيسموك نجم ليه يا أحمد، خد كل حاجة من صفات النجم في السماء إلا البعد، خلى الناس تمد إيدها تطولك وساعتها تبقى نجم". وأهدى السقا أيضا الجائزة لزوجته مها الصغير ووالدته نادية السروجى وكل زملائه.