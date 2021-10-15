شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة يتذكر الفنانين الراحلين بفيلم قصير.. وسيد رجب راوٍ على خشبة المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد الفنان سيد رجب على خشبة مسرح حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى الذى تقدمه المذيعة ناردين فرج، وقام بالأداء الصوتى كـ"راوى" على فيلم قصير حول الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا هذا العام.

وفى لافتة طيبة من إدارة المهرجان تم صناعة فيلم قصير عن الفنانين الراحلين وهم إلياس الرحبانى، أحلام الجريتلى، ماهر سليم، كوثر هيكل، عزت العلايلى، هادى الجيار، يوسف شعبان، وحيد حامد، رمسيس مرزوق، السيناريست، مصطفى محرم، المخرج حاتم على، سمير غانم، فايق عزب، الكاتب فيصل ندا، دلال عبد العزيز، الموسيقار جمال سلامة.

وتواجد فى حفل الافتتاح المهندس حسام صالح المدير التنفيذى للمتحدة للخدمات الاعلامية، المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، بشرى وزوجها، المخرج أمير رمسيس، انتشال التميمى، عمرو منسى، أمل المصرى المنسق العام لمهرجان الجونة، أحمد السقا وزوجته مها الصغير وابنه ياسين وابنته نادية، ويسرا،صبا مبارك، شيرين رضا، نجلاء بدر وزوجها

وحضر أيضاً خالد سليم وزوجته خيرية على، ريهام عبد الغفور، ندا موسى، أجمد مجدى، جالا هشام، أسماء جلال، المخرجة ايناس الدغيدى، أشرف زكى وزوجته روجينا، منى زكى، منة شلبى، الفنان اللبنانى مسارى، درة، شريف منير، مى سليم، ميس حمدان، جمال سليمان، لبلبة، باسل الخياط، آسر ياسين وزوجته، ياسمين صبرى، محمد فراج وزوجته بسنت شوقى، ليلى علوى.

ومن النجوم الذين حضروا الحفل مايا دياب، محمد رمضان، الهام شاهين، سمية الخشاب، نسرين طافش، تارا عماد، ناهد السباعى، دارين حداد، رانيا يوسف، أروى جودة، لجين عمران، والمذيعة ناردين فرج، المخرج أحمد شفيق، هبة السيسى، نادين نجيم، مايان السيد، حسن أبو الرووس، أمينة خليل، اشرف عبد الباقى وزوجته، بسمة، سارة عبد الرحمن، هالة صدقى، الاعلامية لميس الحديدى، انجى كيوان، ريهام حجاج، اسماء جلال، داليا البحيرى وزوجها، هنا شيحة، هند صبرى، دانا حمدان.

المهرجان تنقل فعالياته قناة on كشريك إعلامي، ويشارك في لجنة تحكيمه الفنانة المرشحة لجائزة الإيمي منة شلبي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجان كاملة أبو ذكري وتامر عشري في لجنة تحكيم الافلام القصيرة، فيما تشارك الفنانة أروى جودة في عضوية لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء، والتي استحدثها المهرجان هذا العام وهي الجائزة التي ستمنح للأفلام المعنية بالبيئة، وستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية، إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها.