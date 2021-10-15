دموع نجيب ساويرس خلال كلمات لبلبة عن سمير غانم

القاهرة - سامية سيد - صعدت النجمة الكبيرة لبلبة على مسرح حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الـ 5، حيث تحدثت عن النجم الكوميدى الراحل سمير غانم، وعن خفة دم كواليس أفلامه، حيث أوضحت أنها قدمت معه 7 أفلام. وبعد هذه الكلمات ظهر رجل الأعمال نجيب ساويرس، وهو يمسح دموعه خلال جلوسه بجوار يسرا فى حفل الافتتاح.

وأكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن مهرجان الجونة هذا العام يشهد مشاركة قياسية فى عدد الأفلام، مضيفًا: "بعد أول سنة كان هناك ثقة أكبر وكل عام المهرجان يتحسن والإقبال يرتفع، وهذا العام قياسي في عدد الأفلام المشاركة، ونحاول تحسين التنظيم بشكل أكبر".

وقال في تصريحات له على هامش الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى: "الحريقة اختبار إلهي، وخدت الشر وراحت، وربنا مش بيسيب الشر ينتصر أبدًا".

وعن أبرز التحديات، قال: "كورونا، ولكن نتخذ الإجراءات الاحترازية، ووزيرة الصحة بـ 10 رجالة وسيدة قوية ومنظمة، وتعمل معنا كعائلة واحدة، وهناك جيش من الأطباء والممرضات، والتزام كبير.. والتطعيم هو العلاج الوحيد".