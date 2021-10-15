شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح ينتهى من تصوير دوره فى فيلم "السرب" أمام السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان محمد ممدوح من تصوير أحداث دوره فى فيلم "السرب" الذى يجمعه بالنجم أحمد السقا ومجموعة كبيرة من النجوم، حيث يتناول الفيلم الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

ويعود ممدوح لاستكمال تصوير مشاهده فى فيلمه "أبو صدام" فى أولى بطولاته السينمائية إخراج نادين خان، وتأليف محمود عزت، ويجسد ممدوح، فى أحداث فيلمه "أبو صدام"، دور سائق سيارة نقل ثقيل فى عمر الأربعين، ويشاركه فى البطولة سيد رجب وأحمد داش، وآخرون، ويناقش العمل معاناة السائقين، حيث يواجه بطل الفيلم العديد من المواقف الصعبة

بينما فيلم السرب يشارك فى بطولته كل من: أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن محمد ممدوح ظهر كضيف شرف فى فيلم "العارف"، من بطولة النجوم أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد أخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".