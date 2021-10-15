سميح ساويرس عن حريق الجونة: زعلت أوي أن القميص بتاعي اتحرق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال المهندس سميح ساويرس، إنه "حينما علم أن الحريق وقع في قاعة مجاورة للمسرح الرئيسي لمهرجان الجونة السينمائي، أصابه الهدوء وأصبح كل ما يفكر فيه هو إخماد الحريق فقط".

أضاف ساويرس، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، عقب قناة ON E عقب حفل الافتتاح: "القميص بتاعي اتحرق وزعلت عليه جدا لأنه قميص جديد".

تابع: "أنا ما دخلت ولقيت المسرح سليم قولت عادي الحفلة اللي كانت هتتعمل في القاعة اللي اتحرقت تتعمل في قاعة تانية، والمهم بس نطفيها عشان ماتوقعش المبنى".

حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة هذا العام، وشهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، ويقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.

واستطاعت إدارة المهرجان تجاوز أزمة الحريق الذي اندلع في ساحة مسرح البلازا الذى يقام عليه حفل الافتتاح، حيث أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، بعد ساعات من الحريق، وتحولت قاعة المؤتمرات إلى خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة، كي يكون المكان جاهز بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح.