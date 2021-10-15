شريف منير وهند صبري ينقذان السقا من موقف محرج بافتتاح الجونة (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أنقذ الفنانان شريف منير وهند صبري زميلهما الفنان أحمد السقا من موقف محرج أثناء كلمته عقب تسلمه جائزته بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

حاولت زوجة السقا الإشارة له لإزالة بقايا منديل عن وجهه، لكنه أعتقد أنها تقصد "الببيونة"، لتسرع هند صبري بإزالة بقايا المنديل عن وجهه، بينما صعد زميله الفنان شريف منير إلى المسرح ليزيل باقي آثار المنديل عن بدلته.

قدمت هند صبري فقرة تكريم الفنان أحمد السقا، في حفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان، المُقام على مسرح البلازا.

وقالت هند: "السينما حلم ومش أي نجم تحس أنه أخوك، الخلوق، صاحبك الجدع، مش أي حد تحس إنه اتخلق عشان يسعد الناس، اتعاملت معاه كتير شفت ازاي بيصنع الحلم بنفسه من غير دوبلير، بيجازف بنفسه وحياته وهو سعيد وهو عارف أنه هيسعدنا".

وأضافت: "يخدم ناس بقلب طفل بيتهنى بحب الناس الصادق شفت أخلاقه العالية اللي خلته في عيون الكل فارس في السينما، والحقيقة هي نعمة، هو: تيتو، منصور الحفني، إبراهيم الأبيض، العنكبوت، ولسه الفارس أحمد السقا".

وأهدى الفنان أحمد السقا، جائزة مهرجان الجونة التي حصل عليها للعديد من رموز النجاح منهم سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، ورجل الأعمال نجيب ساويرس وسميح ساويرس، وأيضًا أهداها لوالده المخرج صلاح السقا رائد مسرح العرائس وأيضا جميع أصدقائه الفنانين.

حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة هذا العام، وشهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، ويقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.

واستطاعت إدارة المهرجان تجاوز أزمة الحريق الذي اندلع في ساحة مسرح البلازا الذى يقام عليه حفل الافتتاح، حيث أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، بعد ساعات من الحريق، وتحولت قاعة المؤتمرات إلى خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة، كي يكون المكان جاهز بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح.