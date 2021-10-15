مهرجان الجونة.. موقف كوميدي بين شريف منير وأحمد السقا أثناء تكريمه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

استقبل حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة مساء الخميس، الفنان أحمد السقا فور صعوده على مسرح البلازا بتصفيق حاد، قبل أن يتسلم تكريمه ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي.

بينما السقا يُلقي كلمته، صعد الفنان شريف منير، على خشبة المسرح ليُهندم له ملابسه بعد أن لاحظ ما يستدعي الصعود، واستقبله السقا بوصلة ضحك وبالأحضان.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة مساء الخميس، وشهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

واستطاعت إدارة المهرجان تجاوز أزمة الحريق الذي اندلع ظهر يوم الأربعاء، في ساحة مسرح البلازا الذى يقام عليه حفل الافتتاح، حيث أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، بعد ساعات من الحريق، وتحولت قاعة المؤتمرات إلى خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة، كي يكون المكان جاهز بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وتقام في الفترة من 14 - 22 أكتوبر الجاري.