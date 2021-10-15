مهرجان الجونة| كريم قاسم.. أغرب بدلة على الريد كاربت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ظهر الفنان كريم قاسم على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورتة الخامسة.

وارتدي بدلة بقصة مختلفة غير تقليدية باللون الكحلي، تشبه الروب وياقة طويلة، ومزينة بأزرار ذهبية.

ويضئ مهرجان الجونة السينمائي، شمعة ميلاده الخامسة بحفل افتتاح يحضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، ويشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وأمس قبل المؤتمر الصحفي للمهرجان حدث حريق ضخم، أصاب جزءًا من "البلازا" المخصصة لعدد من فعالياته، غير إن المكان تحوّل إلى خلية نحل أنهت آثار الحريق ورممت الأجزاء بسرعة البرق، كي يكون جاهزا بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.