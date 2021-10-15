شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: الجونة أصبح له مكانته على أجندة مهرجانات العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، خلال كلمته بحفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي إنه يتذكر بكل فخر الراحل أنسى ساويرس، مشيرا إلى أن الجونة جزء عزيز من الغردقة وأصبح مهرجان الجونة له مكانته على أجندة مهرجانات العالم، ودورته الحالية دليل على ما يحظى به المهرجان من مكانة عالمية، مؤكدا أن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار والثقافة والفنون.

وأشار اللواء عمرو حنفى إلى أن جائحة كورونا تمكنت مصر من تجاوزها وعبورها لبناء الجمهورية الجديدة، والتأكيد على الانفتاح الفكري والثقافي واحترام الآخر ومواجهة قوى التطرف والانغلاق.

وأكمل محافظ البحر الأحمر أن مصر تحظى بثلث آثار العالم الفرعونية والمسيحية واليهودية والإسلامية وتفتح بابها لاستقبال السياح.

واستكمل: "الفن من أهم ما يتركه الإنسان على الأرض، ومن خلال الفنون تقاس حضارات الشعوب، وأهم ما تركته الحضارة القديمة هو الفن والرسوم والنحت"، مشيرا إلى أن الفن يمنح الثقة وهو تعبير إنساني يساهم في التغير الاجتماعي ويمكن أن يكون داعما للأخلاق، والفنون إحدى القوى الناعمة.

وأضاف أن القوى الناعمة المصرية لها دورها في المنطقة والعالم وتمثل السينما أحد مجالات الفنون المهمة التي تساهم في رفع مستوى الثقافة وبناء المجتمع الإنسانى.

وتواجد فى حفل الافتتاح المهندس حسام صالح المدير التنفيذى للمتحدة للخدمات الإعلامية، المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، بشرى وزوجها، المخرج أمير رمسيس، انتشال التميمى، عمرو منسى، أمل المصرى المنسق العام لمهرجان الجونة، أحمد السقا وزوجته مها الصغير.