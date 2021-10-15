شكرا لقرائتكم خبر عن سميح ساويرس: أعصابى كانت فى رجلى بعد الحريق.. وانتظروا مهرجانا للموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس سميح ساويرس، خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، الذى تقدمه المذيعة ناردين فرج، أن كل سنة للمهرجان تكون أصعب من التى تسبقها، حيث يكون القلق فى الجديد الذى يقدمه والتطورات المفترض القيام بها، مشيدا بالعمال الذين لم يناموا من أجل إعادة ساحة المسرح إلى طبيعتها بعد الحريق الذى اندلع أمس واعتبر ما قاموا به إنجازا وشيئا عظيما.

وأضاف سميح: "أعصابى كانت فى رجلى بعد هذا الحريق لتفكيرى فى حفل الافتتاح"، وقال: "فخور بالناس اللي شغالة معايا وشالونى الـ 24 ساعة اللى فاتوا، والتحدى اللى جاى بعد كام سنة مهرجان الجونة للموسيقى، خصوصا إن وزيرة الثفافة موسيقية وتسألنى باستمرار عن هذا المهرجان"، مازحا: "إن شاء الله كورونا تخلص ونلم قرشين نعمل القاعة".

وتواجد فى حفل الافتتاح المهندس حسام صالح، المدير التنفيذى للمتحدة للخدمات الإعلامية، المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، بشرى وزوجها، المخرج أمير رمسيس، انتشال التميمى، عمرو منسى، أمل المصرى المنسق العام لمهرجان الجونة، أحمد السقا وزوجته مها الصغير وأولاده ياسين وحكزة ونادية، ويسرا، صبا مبارك، شيرين رضا، نجلاء بدر وزوجها.

وحضر أيضاً خالد سليم وزوجته خيرية على، ريهام عبد الغفور، ندا موسى، أجمد مجدى، جالا هشام، أسماء جلال، المخرجة ايناس الدغيدى، أشرف زكى وزوجته روجينا، منى زكى، منة شلبى، الفنان اللبنانى مسارى، درة، شريف منير، مى سليم، ميس حمدان، جمال سليمان، لبلبة، باسل الخياط، آسر ياسين وزوجته، ياسمين صبرى، محمد فراج وزوجته بسنت شوقى، ليلى علوى،

ومن النجوم الذين حضروا الحفل مايا دياب، محمد رمضان، الهام شاهين، سمية الخشاب، نسرين طافش، تارا عماد، ناهد السباعى، دارين حداد، رانيا يوسف، أروى جودة، لجين عمران، والمذيعة ناردين فرج، المخرج أحمد شفيق، هبة السيسى، نادين نجيم، مايان السيد، حسن أبو الرووس، أمينة خليل، اشرف عبد الباقى وزوجته، بسمة، سارة عبد الرحمن، هالة صدقى، الاعلامية لميس الحديدى، إنجى كيوان، ريهام حجاج، أسماء جلال، داليا البحيرى وزوجها، هنا شيحة، هند صبرى، دانا حمدان،

المهرجان تنقل فعالياته قناة on كشريك إعلامي، ويشارك في لجنة تحكيمه الفنانة المرشحة لجائزة الإيمي منة شلبي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجان كاملة أبو ذكري وتامر عشري في لجنة تحكيم الافلام القصيرة، فيما تشارك الفنانة أروى جودة في عضوية لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء، والتي استحدثها المهرجان هذا العام وهي الجائزة التي ستمنح للأفلام المعنية بالبيئة، وستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية، إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها.