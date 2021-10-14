شاهد.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة صفراء هادئة بمهرجان الجونة بمصر

محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

خطفت الفنانة التونسية هند صبري الأنظار بإطلالة هادئة ومميزة على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.



وظهرت صبري بفستان طويل باللون الأصفر بقصة "الأوف شولدر"، فيما اعتمدت مكياجاً ناعماً، وتسريحة شعر "ويفي"، ونسقت مع إطلالتها" كلاتش" باللون الكاشمير.

وأطلق مهرجان الجونة دورته الخامسة، الخميس، بمشاركة نحو 80 فيلما وبحضور قرابة الألف ضيف من أنحاء العالم مع فرض إجراءات احترازية محكمة.

تقام الدورة الخامسة من المهرجان في مدينة الجونة السياحية المطلة على البحر الأحمر في الفترة من 14 إلى 22 من أكتوبر/تشرين الأول.

ويعرض المهرجان في دورته الجديدة 37 فيلماً روائياً طويلاً و15 فيلماً وثائقياً و23 فيلماً قصيراً إضافة إلى 6 أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.