شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد: سعيدة بوجودى فى مهرجان الجونة السينمائى للعام الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة جومانا مراد الأنظار خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، خلال سيرها على السجادة الحمراء برفقة زوجها الدكتور ربيع بسيسو، وذلك بإطلالة راقية بفستان طويل منفوش.

وأعربت جومانا مراد عن سعادتها بمشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي للمرة الثانية على التوالى، موجهة الشكر لمؤسسيه والقائمين عليه، داعية الله أن يحفظ مصر وأن تستمر هذه الفعاليات الفنية لتحريك عجلة الثقافة والإبداع.

يذكر أن حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته رقم 5، تستمر فعالياته حتى يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر الجاري، والذى سيشهد عرض 80 فيلمًا متنوعًا بحضور نجوم وصناع الفن السابع من مختلف دول العالم.

من ناحية أخرى انتهت جومانا مراد من تصوير فيلمها الأمريكي North Of The 10، والذي يشاركها فيه مواطنها الفنان سامر المصري، حيث من المقرر عرضه قريبًا بدور العرض السينمائية العربية والعالمية.



جومانا مراد وزوجها