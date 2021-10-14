شكرا لقرائتكم خبر عن حسام صالح وسميح ساويرس وبشرى وأروى جودة يصلون افتتاح مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل إلى حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، كل من المهندس حسام صالح، المدير التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمهندس سميح ساويرس، وبشرى وزوجها، المخرج أمير رمسيس، انتشال التميمى، عمرو منسى، أمل المصرى المنسق العام لمهرجان الجونة، أروى جودة، لجين عمران، والمذيعة ناردين فرج، المخرج أحمد شفيق، هبة السيسى.

كما حضر أيضا حفل الافتتاح الفنان داوود حسين، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، المخرج عمر عبد العزيز، المنتج محمد العدل، جورجينا طواف، خالد منصور، شادى الفونس، فاطمة ناصر، المنتج جمال العدل

ومن المقرر تكريم النجم أحمد السقا في حفل الافتتاح بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص الجائزة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية، على أن يُعقد غداً الجمعة مؤتمراً صحفياً للسقا على هامش فعاليات المهرجان في تمام الساعة 12 ظهراً.

المهرجان تنقل فعالياته قناة on كشريك إعلامي، ويشارك في لجنة تحكيمه الفنانة المرشحة لجائزة الإيمي منة شلبي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجان كاملة أبو ذكري وتامر عشري في لجنة تحكيم الافلام القصيرة، فيما تشارك الفنانة أروى جودة في عضوية لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء، والتي استحدثها المهرجان هذا العام وهي الجائزة التي ستمنح للأفلام المعنية بالبيئة، وستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية، إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها.



أروى جودة (1)



أروى جودة



انتشال التميمي



حسام صالح