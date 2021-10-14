شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا وزوجته وأولاده على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النجم أحمد السقا وزوجته مها الصغير، وأولاده ياسين وحمزة ونادية إلى حفل افتتاح مهوجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة، حيث حرص السقا على اصطحابهم معه من أجل حضور تكريمه فى حفل افتتاح المهرجان بعد قليل ومنحه جائرة الإنجاز الإبداعى.

وسبق وحضر إلى حفل الافتتاح المهندس حسام صالح المدير التنفيذى للمتحدة للخدمات الاعلامية، المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، بسرى وزوجها، المخرج أمير رمسيس، انتشال التميمى، عمرو منسى، أمل المصرى المنسق العام لمهرجان الجونة، أروى جودة، لجين عمران، والمذيعة ناردين فرج، المخرج أحمد شفيق، هبة السيسى، إلى حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى.

كما حضر أيضا حفل الافتتاح نسرين طافش، الفنان داوود حسين، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، المخرج عمر عبد العزيز، المنتج محمد العدل، جورجينا طواف، خالد منصور، شادى الفونس، فاطمة ناصر، المنتج جمال العدل

ومن المقرر تكريم النجم أحمد السقا في حفل الافتتاح بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص الجائزة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية، على أن يُعقد غداً الجمعة مؤتمراً صحفياً للسقا على هامش فعاليات المهرجان في تمام الساعة 12 ظهراً.

المهرجان تنقل فعالياته قناة on كشريك إعلامي، ويشارك في لجنة تحكيمه الفنانة المرشحة لجائزة الإيمي منة شلبي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجان كاملة أبو ذكري وتامر عشري في لجنة تحكيم الافلام القصيرة، فيما تشارك الفنانة أروى جودة في عضوية لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء، والتي استحدثها المهرجان هذا العام وهي الجائزة التي ستمنح للأفلام المعنية بالبيئة، وستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية، إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها.