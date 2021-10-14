شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود وزوجته يلفتان الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جذب الفنان أحمد داود الانتباه على السجادة الحمراء فور ظهوره برفقة زوجته الفنانة هلا رشدى خلال حضورهما حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى الدولى فى دورته الخامسة.

وشهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، تواجد عدد من النجوم والنجمات بصحبة زوجاتهم وأزواجهن، وعلى رأسهم أحمد السقا وزوجته مها الصغير، خالد سليم وزوجته خيرية على، روجينا وزوجها أشرف زكى، بشرى وزوجها سالم هيكل، ونجلاء بدر وزوجها محمد عفيفى، أحمد داوود وزوجته علا رشدى، داليا البحيرى وزوجها حسن سامى، جومانا مراد وزوجها ربيع بسيسو، آسر ياسين وزوجته.

ويستمر توافد الفنانين والضيوف على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، حيث وصل منذ قليل يسرا، ريهام حجاج، صبا مبارك، شيرين رضا، نجلاء بدر وزوجها، خالد سليم وزوجته خيرية على، ريهام عبد الغفور، ندا موسى، أحمد مجدى، جالا هشام، أسماء جلال، المخرجة إيناس الدغيدى، أشرف زكى وزوجته روجينا، منى زكى، منة شلبى، الفنان اللبنانى مسارى، درة، شريف منير، مى سليم، ميس حمدان، جمال سليمان، لبلبة، باسل الخياط.

وسبق وحضر المهندس حسام صالح المدير التنفيذى للمتحدة للخدمات الإعلامية، المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، بشرى وزوجها، المخرج أمير رمسيس، انتشال التميمى، عمرو منسى، أمل المصرى المنسق العام لمهرجان الجونة، أروى جودة، لجين عمران، والمذيعة ناردين فرج، المخرج أحمد شفيق، هبة السيسى إلى حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى. كما حضر أيضا حفل الافتتاح نسرين طافش، الفنان داوود حسين، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، المخرج عمر عبد العزيز، المنتج محمد العدل، جورجينا طواف، خالد منصور، شادى الفونس، فاطمة ناصر، المنتج جمال العدل.