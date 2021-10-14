شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى ومايان السيد وتارا عماد على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر إلى السجادة الحمراء النجمات ناهد السباعي ومايان السيد وتارا عماد وسبق أن تألقت النجمة رانيا يوسف على السجادة الحمراء لحفل مهرجان الجونة، مرتدية فستانا متميزا من اللون الكحلى.

وسبق رانيا على السجادة النجم محمد رمضان مرتديا جاكت ذهبى ونظارة شمس على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، إضافة لوصول إلهام شاهين و شريف منير وداليا البحيرى وبسمة، فيما وصل أيضا هند صبرى مرتدية فستانا من اللون الأصفر.

وسبق وحضر على السجادة سمية الخشاب ومنى زكى و درة وهنا شيحة وميس حمدان وعمر الشناوي وأروي جودة، وذلك فور وصول النجم أحمد السقا وزوجته مها الصغير، ونجليه ياسين ونادية إلى حفل افتتاح مهوجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة، حيث حرص السقا على اصطحابهم معه من أجل حضور تكريمه فى حفل افتتاح المهرجان بعد قليل ومنحه جائرة الانجاز الابداعى.

كما حضر إلى حفل الافتتاح المهندس حسام صالح المدير التنفيذى للمتحدة للخدمات الإعلامية، المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، بشرى وزوجها، المخرج أمير رمسيس، انتشال التميمى، عمرو منسى، أمل المصرى المنسق العام لمهرجان الجونة، أروى جودة، لجين عمران، والمذيعة ناردين فرج.