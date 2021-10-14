شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس عن حريق مهرجان الجونة: "خد الشر وراح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن مهرجان الجونة هذا العام يشهد مشاركة قياسية فى عدد الأفلام، مضيفًا:" بعد أول سنة كان هناك ثقة أكبر وكل عام المهرجان يتحسن والإقبال يرتفع، وهذا العام قياسي في عدد الأفلام المشاركة، ونحاول تحسين التنظيم بشكل أكبر".

وقال في تصريحات له على هامش الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى: "الحريقة اختبار آلهي، وخدت الشر وراحت، وربنا مش بيسيب الشر ينتصر أبدًا".

وعن أبرز التحديات، قال: " كورونا، ولكن نتخذ الإجراءات الاحترازية، ووزيرة الصحة بـ 10 رجالة وسيدة قوية ومنظمة، وتعمل معنا كعائلة واحدة، وهناك جيش من الأطباء والممرضات، والتزام كبير.. والتطعيم هو العلاج الوحيد".

ومن المقرر تكريم النجم أحمد السقا في حفل الافتتاح، حيث يمنحه المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية، خاصة أن السقا رسم مع قلائل من أبناء جيله صورة السينما المصرية بشكلها المعاصر، على مدار نحو ثلاثة عقود من الزمن، قدم خلالها العشرات من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

المهرجان تنقل فعالياته قناة on كشريك إعلامي، ويشارك في لجنة تحكيمه الفنانة المرشحة لجائزة الإيمي منة شلبي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجان كاملة أبو ذكري وتامر عشري في لجنة تحكيم الافلام القصيرة، فيما تشارك الفنانة أروى جودة في عضوية لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء، والتي استحدثها المهرجان هذا العام وهي الجائزة التي ستمنح للأفلام المعنية بالبيئة، وستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية، إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها.