شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى بإطلالة من اللون البرتقالى بصحبة أبو الروس بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت إلى السجادة الحمراء لمهرجان الجونة النجمة دينا الشربينى بصحبة حسن أبو الروس، وظهرت دينا بفستان من اللون البرتقالى، فيما حضرت اللبنانية مايا دياب، وظهرت بإطلالة غريبة من اللون الأحمر وقبعة ضخمة.

فيما حضرت ناهد السباعي ومايان السيد وتارا عماد وسبقتهن النجمة ياسمين صبرى، مرتدية فستانا مبهجا من اللون الأصفر الكنارى، وتألقت النجمة رانيا يوسف على السجادة الحمراء لحفل مهرجان الجونة، مرتدية فستانا متميزا من اللون الكحلى.

وظهر النجم محمد رمضان مرتديا جاكت ذهبى ونظارة شمس، إضافة لوصول إلهام شاهين و شريف منير وداليا البحيرى وبسمة، فيما وصلت أيضا هند صبرى مرتدية فستانا من اللون الأصفر.

وسبق وحضر على السجادة سمية الخشاب ومنى زكي ودرة وهنا شيحة وميس حمدان وعمر الشناوي وأروى جودة، وذلك فور وصول النجم أحمد السقا وزوجته مها الصغير، ونجليه ياسين ونادية إلى حفل افتتاح مهوجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة، حيث حرص السقا على اصطحابهم معه من أجل حضور تكريمه فى حفل افتتاح المهرجان بعد قليل ومنحه جائرة الإنجاز الإبداعى.