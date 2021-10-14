شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكشف مفاجأة دينا الشربينى وحسن أبو الروس فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح الفنان حسن أبو الروس غدا فى الـ3 عصرا على قناته على يوتيوب أغنية جديدة بعنوان "فلتت منك"، بمصاحبة النجمة دينا الشربينى، حيث ستشاركه الغناء، والأغنية من كلمات حسن أبو الروس، وألحان وتوزيع ديزل.

وكانت النجمة دينا الشربينى والفنان حسن أبو الروس قد وصلا الجونة صباح اليوم الخميس، للمشاركة في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى، وحرص الاثنان أن تجمعهما سيارة واحدة من مطار الغردقة إلى مقر إقامتهما فى الجونة مثلما حرصا دخول حفل الافتتاح سويا.