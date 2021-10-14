شكرا لقرائتكم خبر عن داوود حسين لليوم السابع: الجونة بعتبره مهرجان التحدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان داوود حسين لـ"الخليج 365" إنه أطلق على مهرجان الجونة مهرجان التحدي، وذلك لقدرته على تخطى حادث الحريق وعودة المكان لما كان عليه وأفضل. وعبّر داوود حسين عن سعادته بتكريم النجم أحمد السقا، متمنيا أن يكرم اسم الراحل سمير غانم في الدورة المقبلة.

ومن المقرر تكريم النجم أحمد السقا في حفل الافتتاح الذى بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص الجائزة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية، على أن يُعقد غداً الجمعة مؤتمر صحفى للسقا على هامش فعاليات المهرجان في تمام الساعة 12 ظهراً.

المهرجان تنقل فعالياته قناة on كشريك إعلامي، ويشارك في لجنة تحكيمه الفنانة المرشحة لجائزة الإيمي منة شلبي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجان كاملة أبو ذكري وتامر عشري في لجنة تحكيم الافلام القصيرة، فيما تشارك الفنانة أروى جودة في عضوية لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء، والتي استحدثها المهرجان هذا العام وهي الجائزة التي ستمنح للأفلام المعنية بالبيئة، وستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية، إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها.