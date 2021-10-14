شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى وصبا مبارك ونجلاء بدر يخطفن الأضواء على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانات على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة بإطلالات جريئة، منهن؛ منة شلبي، أروى جودة، صبا مبارك، نجلاء بدر وغيرهن.

ووقع اختيار إدارة مهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة على النجم أحمد السقا لتكريمه في حفل الافتتاح، حيث يمنحه المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية، خاصة أن أحمد السقا رسم مع قلائل من أبناء جيله، صورة السينما المصرية بشكلها المعاصر، على مدار نحو ثلاثة عقود من الزمن، قدم خلالها العشرات من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

المهرجان تنقل فعالياته قناة on كشريك إعلامي، ويشارك في لجنة تحكيمه الفنانة المرشحة لجائزة الإيمي منة شلبي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجان كاملة أبو ذكري وتامر عشري في لجنة تحكيم الافلام القصيرة، فيما تشارك الفنانة أروى جودة في عضوية لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء، والتي استحدثها المهرجان هذا العام وهي الجائزة التي ستمنح للأفلام المعنية بالبيئة، وستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية، إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها.