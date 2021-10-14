شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تتألق على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة رانيا يوسف على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة، مرتدية فستانا مميزا من اللون الكحلى.

وسبق رانيا على السجادة النجم محمد رمضان مرتديا جاكت من اللون الذهبى ونظارة شمس على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، إضافة لوصول إلهام شاهين وشريف منير وداليا البحيري وبسمة للسجادة الحمراء لمهرجان الجونة، فيما وصلت أيضا هند صبرى مرتدية فستانا من اللون الأصفر.

وتواجدت على السجادة سمية الخشاب ومنى زكي ودرة وهنا شيحة وميس حمدان وعمر الشناوي وأروى جودة، وذلك فور وصول النجم أحمد السقا وزوجته مها الصغير، ونجليه ياسين ونادية إلى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة، حيث حرص السقا على اصطحابهم معه من أجل حضور تكريمه فى حفل افتتاح المهرجان ومنحه جائرة الإنجاز الإبداعى.