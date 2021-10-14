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شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تتألق على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة رانيا يوسف على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة، مرتدية فستانا مميزا من اللون الكحلى.
وسبق رانيا على السجادة النجم محمد رمضان مرتديا جاكت من اللون الذهبى ونظارة شمس على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، إضافة لوصول إلهام شاهين وشريف منير وداليا البحيري وبسمة للسجادة الحمراء لمهرجان الجونة، فيما وصلت أيضا هند صبرى مرتدية فستانا من اللون الأصفر.
وتواجدت على السجادة سمية الخشاب ومنى زكي ودرة وهنا شيحة وميس حمدان وعمر الشناوي وأروى جودة، وذلك فور وصول النجم أحمد السقا وزوجته مها الصغير، ونجليه ياسين ونادية إلى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة، حيث حرص السقا على اصطحابهم معه من أجل حضور تكريمه فى حفل افتتاح المهرجان ومنحه جائرة الإنجاز الإبداعى.
كما حضر إلى حفل الافتتاح المهندس حسام صالح المدير التنفيذى للمتحدة للخدمات الإعلامية، المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، بشرى وزوجها، المخرج أمير رمسيس، انتشال التميمى، عمرو منسى، أمل المصرى المنسق العام لمهرجان الجونة، أروى جودة، لجين عمران، والمذيعة ناردين فرج، المخرج أحمد شفيق، هبة السيسى، إلى حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى.
وحضر أيضا حفل الافتتاح نسرين طافش، الفنان داوود حسين، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، المخرج عمر عبد العزيز، المنتج محمد العدل، جورجينا طواف، خالد منصور، شادى الفونس، فاطمة ناصر، المنتج جمال العدل.