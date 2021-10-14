شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات افتتاح مهرجان الجونة يخطفن الأضواء بإطلالات جذابة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت نجمات حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، بإطلالات جذابة وأنيقة خطفن بها الأضواء على السجادة الحمراء للمهرجان، وعلى رأسهن يسرا، منه شلبى، نسرين طافش، منة شلبى، أروى جودة، بشرى، صبا مبارك، شيرين رضا، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، ناردين فرج.

وسبق وحضر المهندس حسام صالح المدير التنفيذى للمتحدة للخدمات الإعلامية، والمهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، بشرى وزوجها، المخرج أمير رمسيس، انتشال التميمى، عمرو منسى، أمل المصرى المنسق العام لمهرجان الجونة، أروى جودة، لجين عمران، والمذيعة ناردين فرج، المخرج أحمد شفيق، هبة السيسى، إلى حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى.

وحضر حفل الافتتاح أيضاً الفنان داوود حسين، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، المخرج عمر عبد العزيز، المنتج محمد العدل، جورجينا طواف، خالد منصور، شادى الفونس، فاطمة ناصر، المنتج جمال العدل.

ومن المقرر تكريم النجم أحمد السقا في حفل الافتتاح بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية، على أن يُعقد غداً الجمعة مؤتمر صحفي للسقا على هامش فعاليات المهرجان في تمام الساعة 12 ظهراً.

المهرجان تنقل فعالياته قناة on كشريك إعلامي، ويشارك في لجنة تحكيمه الفنانة المرشحة لجائزة الإيمي منة شلبي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجان كاملة أبو ذكري وتامر عشري في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، فيما تشارك الفنانة أروى جودة في عضوية لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء، والتي استحدثها المهرجان هذا العام وهي الجائزة التي ستمنح للأفلام المعنية بالبيئة، وستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية، إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها.



منى شلبى

نسرين طافش

نجمات افتتاح مهرجان الجونة يخطفن الأضواء باطلالات جذابة

نجمات افتتاح مهرجان الجونة يخطفن الأضواء باطلالات جذابة

نجمات افتتاح مهرجان الجونة يخطفن الأضواء باطلالات جذابة

هبة السيسي

نجمات افتتاح مهرجان الجونة يخطفن الأضواء باطلالات جذابة

أروى جودة

هبة السيسي

نجمات افتتاح مهرجان الجونة يخطفن الأضواء باطلالات جذابة

نسرين طافش

أروى جودة

نجمات افتتاح مهرجان الجونة يخطفن الأضواء باطلالات جذابة

نجمات افتتاح مهرجان الجونة يخطفن الأضواء باطلالات جذابة

نجمات افتتاح مهرجان الجونة يخطفن الأضواء باطلالات جذابة