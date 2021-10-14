شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري بفستان أصفر على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت النجمة هند صبري علي السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، مرتدية فستانا من اللون الأصفر.

وسبقتها على السجادة سمية الخشاب ومنى زكي ودرة وهنا شيحة وميس حمدان وعمر الشناوي وأروي جودة، وذلك فور وصول النجم أحمد السقا وزوجته مها الصغير، ونجليه ياسين ونادية إلى حفل افتتاح مهوجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة، حيث حرص السقا على اصطحابهم معه من أجل حضور تكريمه فى حفل افتتاح المهرجان بعد قليل ومنحه جائرة الإنجاز الإبداعى.

وسبق وحضر إلى حفل الافتتاح المهندس حسام صالح المدير التنفيذى للمتحدة للخدمات الإعلامية، والمهندس نجيب ساويرس، والمهندس سميح ساويرس، وبشرى وزوجها، المخرج أمير رمسيس، انتشال التميمى، عمرو منسى، أمل المصرى المنسق العام لمهرجان الجونة، أروى جودة، لجين عمران، والمذيعة ناردين فرج، المخرج أحمد شفيق، هبة السيسى، وذلك فى حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى.

كما حضر أيضا حفل الافتتاح نسرين طافش، الفنان داوود حسين، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، المخرج عمر عبد العزيز، المنتج محمد العدل، جورجينا طواف، خالد منصور، شادى الفونس، فاطمة ناصر، المنتج جمال العدل .