شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب لأول مرة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت النجمة سمية الخشاب إلى السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، حيث تعد الدورة الـ 5 هذا العام هى الأولى بالنسبة لسمية التى تتواجد فيها.

وحضر أيضا النجوم ريهام حجاج وهند صبرى وإلهام شاهين ودرة وهنا شيحة وميس حمدان وعمر الشناوي وأروي جودة، وذلك فور وصول النجم أحمد السقا وزوجته مها الصغير، ونجليه ياسين ونادية إلى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة، حيث حرص السقا على اصطحابهم معه من أجل حضور تكريمه فى حفل افتتاح المهرجان بعد قليل ومنحه جائرة الإنجاز الإبداعى.

كما حضر إلى حفل الافتتاح المهندس حسام صالح المدير التنفيذى للمتحدة للخدمات الإعلامية، المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، بشرى وزوجها، المخرج أمير رمسيس، انتشال التميمى، عمرو منسى، أمل المصرى المنسق العام لمهرجان الجونة، أروى جودة، لجين عمران، والمذيعة ناردين فرج، المخرج أحمد شفيق، هبة السيسى، إلى حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى. وحضر أيضا حفل الافتتاح نسرين طافش، الفنان داوود حسين، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، المخرج عمر عبد العزيز، المنتج محمد العدل، جورجينا طواف، خالد منصور، شادى الفونس، فاطمة ناصر، المنتج جمال العدل.