مهرجان الجونة.. ريهام عبدالغفور تتألق بإطلالة هادئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير علاء أحمد

تألقت الفنانة ريهام عبدالغفور خلال مشاركتها في فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، التي انطلقت دورته الخامسة اليوم.

وظهرت ريهام مرتدية فستان باللون الفضي اللامع، وقصة وان شولدر، تفصيل المصممة المصرية ساره أنسي، وأضفت للإطلالة أناقة بارتداء مجوهرات بسيطة.

واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع، كما اختارا ألوان مكياج هادئة

ويضئ مهرجان الجونة السينمائي، شمعة ميلاده الخامسة بحفل افتتاح يحضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، ويشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وأمس قبل المؤتمر الصحفي للمهرجان حدث حريق ضخم، أصاب جزءًا من "البلازا" المخصصة لعدد من فعالياته، غير إن المكان تحوّل إلى خلية نحل أنهت آثار الحريق ورممت الأجزاء بسرعة البرق، كي يكون جاهزا بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.