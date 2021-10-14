مهرجان الجونة.. لبلبة تتألق بإطلالة محتشمة على الريد كاربت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تألقت الفنانة لبلبة على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة، بإطلالة محتشمة.

وظهرت لبلبة بفستان طويل باللون الذهبي، بإكمام بافي من عند الكتف، بقماش الدانيل، مزينا بالتطريز، ونسقت معه كلاتش باللون الذهبي.

وزينت الإطلالة بمجوهرات مكونة من حلق، واعتمدت مكياجاً ترابياً، وروج باللون النيود، واختارت أن يكون شعرها بقصة البوي كات.

وانطلق حفل فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

وعادة ما تشهد "ريد كاربيت" حفل الافتتاح، إطلالات متنوعة وأنيقة للنجمات تخطف الأنظار، وتضع النجمات على صدارة محركات البحث و"التريند".

وتستمر الدورة الخامسة حتى الجمعة 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.