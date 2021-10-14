مهرجان الجونة.. هالة صدقي بفستان لامع في الافتتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - . كتبت نور جمال

تألقت الفنانة القديرة هالة صدقي على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة.

وطلت هالة صدقي بفستان طويل كات باللون الأسود، مزينا بالتطريز، مصنوع من قماش الشيفون، وبه إكستنشن من عند الكتف، ونسقت معه ملاتش باللون الفضي لامع،

وزينت الإطلالة بمجوهرات مكونة من إسورة وحلق، واعتمدت مكياجاً ترابياً، وروج باللون النيود، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

وانطلق حفل فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

وعادة ما تشهد "ريد كاربيت" حفل الافتتاح، إطلالات متنوعة وأنيقة للنجمات تخطف الأنظار، وتضع النجمات على صدارة محركات البحث و"التريند".

وتستمر الدورة الخامسة حتى الجمعة 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.