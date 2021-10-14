بالصور| مهرجان الجونة.. نادين نسيب نجيم وناهد السباعي بصحبة والدتها على السجادة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

وصلت إلى السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الفنان أشرف عبدالباقي، الفنانة ناهد السباعي ووالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي.

كما تواجدت الفنانة أمينة خليل، الفنانة بسمة، الفنانة مايان السيد، والفنانة تارا عماد.

وتمتد فعاليات الجونة السينمائي حتى 22 أكتوبر، وتشهد عرض عشرات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية،من مختلف أنحاء العالم والتي تتنافس على جوائز المسابقات المختلفة للمهرجان.