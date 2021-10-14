مهرجان الجونة.. دينا الشربيني تتألق بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

طلت الفنانة دينا الشربيني بإطلالة جريئة، على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة بدورته الخامسة، الذي انطلق مساء اليوم.

دينا ارتدت فستانا طويلا باللون البرتقالي دون أكتاف، وتميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر والبطن، وبوجود فتحة ساق جريئة

واعتمدت دينا مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدل على كتفيها.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من سلسلة وخاتم وأسورة وحلق، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الفضي

وانطلق حفل فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

وعادة ما تشهد "ريد كاربيت" حفل الافتتاح، إطلالات متنوعة وأنيقة للنجمات تخطف الأنظار، وتضع النجمات على صدارة محركات البحث و"التريند".