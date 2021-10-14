مهرجان الجونة.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير علاء أحمد

تألقت الفنانة ناهد السباعي خلال مشاركتها في فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، التي انطلقت دورته الخامسة مساء اليوم.

ولفتت ناهد الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستات منفوش بقصة الكب، والذي يمزج بين اللونين الأبيض والأسود.

وانتعلت حذاء أسود مفتوح، كما اعتمدت تسريحة الشعر المموج، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياج قوي، تعمدت فيه اظهار ملامح وجهها.

ويضئ مهرجان الجونة السينمائي، شمعة ميلاده الخامسة بحفل افتتاح يحضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، ويشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وأمس قبل المؤتمر الصحفي للمهرجان حدث حريق ضخم، أصاب جزءًا من "البلازا" المخصصة لعدد من فعالياته، غير إن المكان تحوّل إلى خلية نحل أنهت آثار الحريق ورممت الأجزاء بسرعة البرق، كي يكون جاهزا بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.