أحمد رزق: السنوات العشر الأخيرة ضمن الأكثر ازدهارا في تاريخ السينما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الفنان أحمد رزق، إن "المتسول" للنجم عادل إمام، هو أول فيلم شهد عرضه في السينمات.

أضاف رزق، خلال لقاء مع قناة ON E على هانش حضوره حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة: "كنت أتمنى إعادة تقديم فيلم "بين السما والأرض" ولكن تم تقديمه في مسلسل تليفزيوني، وفترة السيتنيات كانت مزدهرة للغاية، و10 سنوات الأخيرة أيضا ضمن الأكثر ازدهارا في تاريخ السينما المصرية".

تابع: "أنا بحب الأفلام القديمة جدا، بس التكنولوجيا الحديثة خطيرة، والفنان عادل أدهم أفضل من جسد دور الشرير".

ولفت إلى أنه يعود لدراما رمضان من خلال مسلسل مع النجمة منى زكي والمخرج كريم الشناوي والسيناريست مريم نعوم في 2022.

ويقام حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة مساء اليوم الخميس، ويشهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما يشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

واستطاعت إدارة المهرجان تجاوز أزمة الحريق الذى اندلع ظهر أمس الأربعاء، في ساحة مسرح البلازا الذى يقام عليه حفل الافتتاح، حيث أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، بعد ساعات من الحريق، وتحولت قاعة المؤتمرات إلى خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة، كي يكون المكان جاهز بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وتقام في الفترة من 14 - 22 أكتوبر الجاري.