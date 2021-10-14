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بالصور| مهرجان الجونة.. رانيا يوسف وليلى علوي وياسمين صبري بين حضور افتتاح الدورة الخامسة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

تواجد على السجادة الحمراء لحفل افتتاح خامس دورات مهرجان الجونة السينمائي، كوكبة من نجوم ونجمات الفن، بينهم "سمية الخشاب، ليلى علوي، ، ياسمين صبري، منى زكي، أكرم حسني".

كما حضر يسرا، لبلبة، لميس الحديدي، أحمد مجدي، هنا شيحة، مي سليم، دانا حمدان، ريهام حجاج، إيناس الدغيدي، محمد رمضان، شريف منير، أحمد السقا وأسرته، أحمد داوود وزوجته علا رشدي.

يُقام الحفل على مسرح البلازا في الجونة وتستمر فعاليات المهرجان حتى 22 أكتوبر الجاري، الذي سيشهد حفل الختام وتوزيع جوائز المهرجان للفائزين في المسابقات المختلفة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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