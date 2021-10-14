“طمني عنك حب” لـ ريم الشريف تواصل رحلة الملايين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل فيديو كليب “طمني عنك حبك” للفنانة ريم الشريف وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، رحلة النجاح والتقدم بعد تخطي العمل حاجز 3 ملايين مشاهدة على قناة الشركة في موقع يوتيوب.

أغنية “طمني عنك” من كلمات الشاعر رامي العبودي وألحان الفنان العراقي نور الزين وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ. أما الكليب فتمّ تصويره بعدسة المخرج فادي حداد، ومن إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وتعد هذه التجربة الثانية لريم الشريف على صعيد اللهجة العراقية وتحديداً بعد أغنيتها “آني حرّة”. أما كليب الأغنية، فرصدت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” ميزانية عالية لتصويره، فأتى على قدر التوقعات، وأكثر.

ولم يخلُ العمل المصوّر من اللوحات الفنية الراقصة التي حملت توقيع فرقة المياس بإدارة مصمم الرقص العالمي نديم شرفان، حيث تناغمت حركات الشريف الراقصة مع إيقاع صوتها. تألّقت الشريف في الكليب بأربع إطلالات مختلفة حملت توقيع المصمم اللبناني ميخائيل شمعون.