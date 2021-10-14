سيف نبيل بأغنية “عالميه”.. “غرقان اني بنص جروحي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم العراقي سيف نبيل أغنية جديدة بعنوان “عالميه” عبر المواقع الموسيقية وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وأغنية “عالميه” باللهجة العراقية، من ألحان سيف نبيل وكلمات محمد الواصف وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ. وتقول كلمات أغنية سيف نبيل: “ماكو روحي من تروح بجسمي تلقى ماكو روحي بنص جروحي عايش وغرقان اني بنص جروحي”.

وحققت الأغنية ما يقارب ربع مليون مشاهدة بعد أقل من 5 ساعات على صدورها على “يوتيوب”، كما تصدّرت قائمة الفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجًا في العراق والإمارات والسعودية ولبنان وغيرها من البلدان العربية.

وجاء طرح أغنية “عالميه” بعد سلسلة النجاحات التي حققها سيف نبيل خلال الأشهر الماضية، من خلال الأغنيات التي أصدرها ومن بينها ديو “ممكن” مع النجمة بلقيس فتحي، وأغنية “ما اكدر أنساك” السينغل.