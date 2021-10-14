شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال فى صورة مع أمير كرارة: بحترمه وبحبه فنيا وشخصيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد جمال، صورة تجمعه بالنجم الكبير أمير كرارة وعبر فيها عن إعجابه به على المستوى الفني والشخصي، ونشر أحمد جمال الصورة التي تجمعهما على حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "مع النجم الكبير اللي بحترمه وبحبه جداً فنياً وشخصياً أمير كرارة من الاستعدادات لحدث ضخم هيتم بعد ساعات قليلة".



احمد جمال على انستجرام

وأحيا الفنان أحمد جمال، حفل افتتاح بطولة العالم للرماية، الذى يقام فى مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية، وشدا جمال بأغنية وطنية تليق بحفل الافتتاح الذى يشهد حضور عدد كبير من القيادات المصرية والدولية لرياضة الرماية.



امير كرارة مع احمد جمال



صور كرارة وجمال



احمد جمال وامير كرارة

وانطلق حفل افتتاح بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، منذ قليل بقيادة الموسيقار عمر خيرت، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 350 راما ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية وهى (مصر "الدولة المنظمة"، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال، الارجنتين، أرمينيا، التشيك، المجر، الإمارات، سوريا، السعودية، ليبيا، سوريا).

ووقع اختيار اللجنة المنظمة العليا على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددا من السيمفونيات الموسيقية والأغانى التى طالما نالت إعجاب جمهوره.

ويشهد حفل الافتتاح، فقرات فنية واستعراضية تقدمها إحدى الفرق الاستعراضية، وكذلك فقرة غنائية يقدمها المطرب الشاب أحمد جمال، ويشارك أيضا فى الحفل الفنان أمير كرارة بتنظيم شركة تذكرتى.