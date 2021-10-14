شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويروس أول الحاضرين على السجادة الحمراء للدورة الخامسة لمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المهندس نجيب ساويروس إلى السجادة الحمراء لمهرجان الجونة في دورته الخامسة، كما وصل أمير رمسيس المدير الفني، فيما وصلت الفنانة نسرين طافش والناقد طارق الشناوي.

ومن المقرر تكريم النجم أحمد السقا في حفل الافتتاح الذى بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص الجائزة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية، على أن يُعقد غداً الجمعة مؤتمراً صحفياً للسقا على هامش فعاليات المهرجان في تمام الساعة 12 ظهراً.

المهرجان تنقل فعالياته قناة on كشريك إعلامي، ويشارك في لجنة تحكيمه الفنانة المرشحة لجائزة الإيمي منة شلبي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجان كاملة أبو ذكري وتامر عشري في لجنة تحكيم الافلام القصيرة، فيما تشارك الفنانة أروى جودة في عضوية لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء، والتي استحدثها المهرجان هذا العام وهي الجائزة التي ستمنح للأفلام المعنية بالبيئة، وستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية، إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها.



نجيب ساويروس